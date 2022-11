Da sabato 3 dicembre 2022, il Servizio di Continuità Assistenziale per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera scelta, nelle giornate di sabato e in tutti i prefestivi sarà attivo dalle ore 8 invece che dalle ore 10. Il provvedimento ha validità su tutti i Distretti dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 – 23 11 22.