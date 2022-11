Concerto gospel domani sera presso la Parrocchia di San Pietro a Reggio Emilia

Aspettando il Natale, ecco il primo dono del calendario dell’avvento di Apro Onlus. Giovedì 1 dicembre alle 21:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro, il Coro Gospel&More diretto da Claudia Rondelli, riscalderà l’atmosfera e l’animo dei presenti con meravigliosi canti gospel, spiritual e soul.

L’ingresso è a offerta libera ed è richiesta la prenotazione al nr. 320 9624465 di Apro onlus.

Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore del progetto Amica Pelle per acquistare un nuovo macchinario per il trattamento dei tumori della pelle da donare alla Radioterapia Oncologica di Reggio Emilia.

La Röntgenterapia è una macchina che eroga radiazioni a bassa energia (50-300KV), utilizzata per il trattamento di lesioni superficiali che non necessitano di fasci ad alta energia in grado di penetrare in profondità. Consente ai pazienti affetti da tumore della pelle di avere una terapia ad hoc, evitando di utilizzare i fasci di elettroni degli acceleratori lineari (trattamenti molto complicati) lasciando così liberi posti macchina preziosi per il trattamento dei tumori più profondi (cioè tutti gli altri tipi di tumore). Nell’ultimo triennio sono stati trattati in media ogni anno 130 pazienti affetti da tumori non melanomatosi della pelle. Nel 2021 i trattamenti eseguiti sono stati 954.

Per Info e prenotazioni: Segreteria Apro Onlus 0522 295585 – 320 9624465 aproonlus@ausl.re.it