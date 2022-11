Auto si schianta contro un albero a Bibbiano. Ferita in modo grave una donna

Stamane a Bibbiano una donna è rimasta ferita in modo grave nell’uscita di strada dell’auto che conduceva lungo via Fratelli Corradini. Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della vettura che ha finito la sua corsa contro un albero a lato carreggiata. Incastrata nell’abitacolo, è stata estratta da personale dei Vigili del fuoco e affidata ai sanitari che l’hanno trasportata in Ospedale a Reggio Emilia in codice di massima gravità. Sul posto l’ambulanza e l’auto medica da Montecchio e Polizia locale Val d’Enza.