Auto contro tir ad Anzola, muore un uomo

E’ un 54enne di Bologna la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno al km 124 della SS9-Via Emilia ad Anzola. L’uomo era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo schiantandosi frontalmente contro un camion il cui conducente è rimasto illeso. Per estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo della vettura sono intervenuti i Vigili del fuoco: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale.