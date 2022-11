Schianto a Baricella, morta una ragazza di 21 anni

Una 21enne di Altedo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo in via Giovannini – SP47 a Baricella. La vettura guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente con un’altra auto condotta da un uomo di 55 anni. Nell’impatto la giovane è deceduta sul colpo mentre l’altro automobilista è stato trasportato all’ospedale di Bentivoglio con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.