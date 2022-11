Reggio Emilia: non paga il conto e danneggia l’autovettura della Polizia di Stato

Ieri all’ora di pranzo una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Luxemburg presso il Conad Superstore “Le Colline” su richiesta del personale del bar per una persona ubriaca e violenta nei confronti del personale, che non voleva pagare il conto. Sul posto gli operatori hanno fermato e identificato un 41enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, ma appena alloggiato sull’autovettura di servizio, danneggiava il mezzo. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi del reato di danneggiamento aggravato, percosse e insolvenza fraudolenta.