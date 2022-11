All’Antoniano di Bologna torna il mercatino di Natale

Da giovedì 1 a domenica 4 dicembre torna, a Bologna, il “Mercatino di Natale”, il temporary shop benefico di Antoniano che offre la possibilità di acquistare abiti, accessori, alimentari e decorazioni natalizie per tutte le età e supportare così il Centro Terapeutico di Antoniano, che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno.

Il “Mercatino di Natale” si terrà presso lo Studio Televisivo di Antoniano (accesso da via Guinizelli, 3), da cui ogni anno va in onda su Rai 1 lo Zecchino d’Oro, e sarà aperto con i seguenti orari: giovedì 1° dicembre dalle 15 alle 21; venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalle 10 alle 20; domenica 4 dicembre dalle 10 alle 14. Inoltre, a partire dalle ore 18.00 ci sarà un momento aperitivo che sarà offerto a chi vorrà partecipare e giovedì 1° dicembre, alle 17.30, per l’inaugurazione, sarà presente una rappresentanza di bimbi del Piccolo Coro accompagnati dalla direttrice Sabrina Simoni.

Il ricavato contribuirà a sostenere le attività del Centro Terapeutico, che quest’anno ha permesso a oltre 700 bambini, seguiti insieme alle loro famiglie, di avere il supporto riabilitativo specialistico di cui ognuno ha bisogno: sedute di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia.

«Un grazie speciale va alle oltre 120 socie volontarie di Antoniano Insieme: donne, mamme, nonne, figlie e amiche che offrono risorse, tempo e impegno per organizzare ogni anno, più volte l’anno, eventi come il mercatino di Natale che sostengono il Centro Terapeutico» dichiara Giulia Ambrosetto, psicologa e psicoterapeuta del Centro Terapeutico di Antoniano.

«Dare valore alle cose permette di dare valore anche alle persone – aggiunge fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano – e proprio in questo periodo, con l’avvicinarsi del Santo Natale, la scelta del dono può assumere un valore diverso e importante contribuendo ad offrire ore di terapia a bambini che hanno bisogno di aiuto e ridare alle loro famiglie un nuovo senso, una nuova vita, una nuova ricchezza», conclude.

Per info su Antoniano onlus: www.antoniano.it

*********

ORARI MERCATINO DI NATALE

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre – Antoniano, Studio Televisivo (via Guido Guinizelli 3)

Giovedì 1° dicembre dalle 15.00 alle 21.00

Venerdì 2 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

Sabato 3 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

Domenica 4 dicembre dalle 10.00 alle 14.00

Gli acquisti che fanno del bene

Il mercatino solidale di Antoniano per aiutare i bambini con fragilità. Il ricavato andrà a sostenere il Centro Terapeutico di Antoniano.

Ingresso gratuito https://www.antoniano.it/vendita-di-natale/