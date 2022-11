Nilde: una donna della Repubblica del Teatro dell’Orsa alla Casa delle Storie di Reggio Emilia

«Continuo a guardare alla politica come alla più alta delle eredità. La vivo oggi con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo di quando ho incominciato. Credo nella politica come strumento indispensabile per cambiare la società e per diffondere nuove idee»: Monica Morini cita Nilde Iotti per introdurre Nilde: una donna della Repubblica, storico spettacolo del Teatro dell’Orsa che giovedì 1 dicembre alle ore 20.30 sarà presentato alla Casa delle Storie di Reggio Emilia.

Nilde: una donna della Repubblica è una narrazione fluente e densa di emozioni, che si avvale della collaborazione artistica di Annamaria Gozzi e dell’accorato accompagnamento al pianoforte di Claudia Catellani, creata per raccontare la storia di una delle madri della Costituzione e l’intera vita di una donna: l’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, la relazione amorosa con Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera.

Ingresso unico € 10. Prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 351 5482101 indicando nome e cognome per ogni spettatore. La Casa delle Storie si trova in via Beretti 24 a Reggio Emilia. Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com. Info sul volume: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/nilde/.