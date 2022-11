La Polizia locale di Modena domani impegnata in “Tutti con la 4”

Controlli stradali e commerciali, nei parchi e nelle aree verdi, nelle zone di sosta e in quelle considerate più critiche, ma anche attività d’informazione rivolta ai cittadini attraverso la presenza del gazebo della Polizia locale.

Martedì 29 novembre c’è “Tutti con la 4”, l’iniziativa che prevede un’ampia presenza dei nuclei specialistici della Polizia locale impegnati in attività di controllo, prevenzione e informazione ad ampio raggio sul territorio del Quartiere 4, come era già avvenuto nei Quartieri 1 e 3.

Le attività riguarderanno tutti gli ambiti di competenza della Polizia locale. Saranno effettuati controlli alla viabilità sulle strade, agli attraversamenti pedonali e controlli per il rispetto dei limiti di velocità in vie ad alto traffico, anche con l’ausilio delle strumentazioni tecnologiche. Gli agenti saranno inoltre impegnati in verifiche agli esercizi commerciali e nel controllo dei parchi Ferrari, città di Londrina, caduti della Fanfara Olandese e Melotti e delle relative aree cani. Sarà prestata particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti e ad aree considerate maggiormente critiche dal punto di vista del decoro urbano o oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. E ancora, saranno effettuate verifiche agli stalli riservati agli invalidi. Attività d’informazione nei confronti della cittadinanza si concentrerà invece nel gazebo mobile della Polizia locale che sarà installato sul a margine di Parco Ferrari nel lato che si affaccia su via San Faustino.