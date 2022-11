Come difendersi da nuove e vecchie truffe: martedì incontro a Vezzano sul Crostolo

“Attenti alle truffe…. come difendersi”: si intitola così la serata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo insieme al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, per dialogare con la comunità sul fenomeno delle truffe, spesso ai danni delle persona anziane. L’iniziativa si terrà martedì 29 novembre alle ore 20.00 presso la Sala Polivalente del Plesso Scolastico in Piazza della Vittoria. Durante l’incontro i Carabinieri illustreranno le nuove tecniche adottate dai truffatori e come difendersi da questo crescente fenomeno.

Nel corso dell’incontro interverranno il Sindaco di Vezzano sul Crostolo Stefano Vescovi, il Com.te della Compagnia Carabinieri di Castelnovo Né Monti Cap. Marco Spinelli ed il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Vezzano sul Crostolo Mar. Noemi Ferrara.