Tennis, primo round in favore dello Sporting Club nel tabellone di playout valido per la permanenza in serie A1

Sui campi in terra rossa del TC Genova la compagine sassolese ha vinto meritatamente per 5 a 1 conquistando tre singolari con Dalla Valle, Masur e Bondioli ed entrambi i doppi con le coppie Masur/Mazzoli e Bondioli/Dalla Valle, facendo così un primo importantissimo passo per la riconferma nella massima serie per il 2023.

Domenica prossima lo Sporting Club Sassuolo ospiterà sui propri temutissimi campi in bolltex i genovesi, per la gara di ritorno dei playout.

Questi i risultati dei singoli incontri disputati:

Singolari: Enrico Dalla Valle batte Antoine Escofier 2/6 6/2 6/5; Federico Bondioli batte Gianluca Cadenasso 6/1 6/3; Daniel Masur batte Matteo Arnaldi Matteo 6/3 7/6; Francesco Picco batte Mattia Ricci 6/1 6/3

Doppi: Masur/Mazzoli battono Picco/Cadenasso 6/4 6/4 e Bondioli/Dalla Valle battono Arnaldi/Escofier 7/5 3/6 10/8.