Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 28 novembre 2022

Coperto o molto nuvoloso per nubi stratificate su tutto il territorio e per l’intera giornata. Possibilità di deboli piovaschi in serata sul settore orientale della regione. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature minime in lieve flessione, con valori intorno a 1/2 gradi nei principali capoluoghi ma con valori localmente anche inferiori allo zero, di qualche grado, sulle aree extraurbane; minime più alte nelle aree costiere con valori intorno a 5-6 gradi. Massime in diminuzione con valori compresi tra 6 e 11 gradi. Venti deboli, prevalenti da nord-est, con rinforzi in serata sul mare e crinale appenninico. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento dalla sera.

(Arpae)