Carpi, ruba abbigliamento e agisce con violenza contro l’addetto alla sicurezza. Arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Carpi sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro urbano di Carpi, traendo in arresto un 38enne per rapina impropria.

La persona, dopo essersi impossessata di un paio di pantaloni del valore di circa 30 euro, una volta scoperto dall’addetto alla sicurezza, non ha esitato ad agire con violenza contro quest’ultimo, provocandogli lievi lesioni personali, nel tentativo di assicurarsi la fuga.

La persona, è stata tratta in arresto per rapina impropria e la refurtiva restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. Lunedì mattina l’uomo verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.