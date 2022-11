Centro storico, Zona Tempio e Novi Sad: serata di controlli di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale

Nella serata di ieri, fino a tarda notte, un dispositivo interforze ha effettuato pattugliamenti, anche appiedati, con frequenti stazionamenti, nel centro cittadino, in concomitanza della movida del venerdì, nella zona Tempio e nell’area che insiste sul parco Novi Sad.

Un servizio straordinario anticrimine, finalizzato al contrasto dei reati predatori in strada, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che ha visto il concorso nelle attività di pattuglie della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Battuto il centro storico, in particolare piazza della Pomposa, piazza Roma, piazza Mazzini, via Taglio, via Albinelli, viale Martiri della Libertà, viale e parco delle Rimembranze. Il servizio si è quindi spostato in zona Tempio/Stazione FS interessando via Crispi, piazzale Natale Bruni, via Ferrari, via Nicolò dell’Abate fino al cavalcavia Mazzoni, per poi termine al Novi Sad.

Attivati anche i militari di “Strade Sicure”, nelle zone di competenza, centro storico e parco Novi Sad.

Nel corso delle attività sono stati effettuati anche posti di controllo in viale Monteccuccoli, per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.

Un cittadino straniero di 24 anni, fermato per un controllo in piazza Dante nei pressi della Stazione FS, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura in quanto in possesso di 5,10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Identificate in strada complessivamente 52 persone, di cui 12 stranieri, e controllati 18 veicoli.