Si schianta con l’auto contro un palo, un morto ieri sera a Bologna

Incidente mortale ieri intorno alle 18:00 su viale Giovanni Gozzadini a Bologna, all’altezza di Porta Santo Stefano. Un uomo di 76 anni, G.B., alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto che ha finito la sua corsa contro un palo semaforico. Apparso subito in gravi condizioni, l’anziano è deceduto durante il trasporto all’ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco e Polizia locale. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, non è quindi escluso che l’uomo abbia avuto un malore.

Il 76enne era originario di Catania ma era da tempo residente a Bologna. Vista la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli,