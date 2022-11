Nuovi sportelli sociali nei Comuni dell’Unione Pianura Reggiana

A partire dal 28 novembre prossimo saranno riqualificati e riorganizzati gli Sportelli Sociali dei Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.

Si ricorda che lo Sportello Sociale è la prima porta di accesso per i cittadini alle informazioni e ai servizi sociali e sociosanitari pubblici del Comune di residenza.

Attraverso la convenzione tra Asp (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) “Magiera Ansaloni” di Rio Saliceto e l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, titolare per i Comuni del Distretto della funzione di Sportello e di accesso, due operatori dell’Asp, opportunamente formati, saranno presenti in ogni Comune per due giorni la settimana (una mattina e un pomeriggio), per ascoltare e dare risposta diretta ai cittadini che esprimeranno bisogni sociali e chiederanno informazioni al riguardo.

Le informazioni e le risposte che si potranno ottenere dagli Sportelli saranno arricchite e ampliate rispetto al passato, in quanto gli Operatori avranno a loro disposizione le banche dati e gli accessi informativi alle prestazioni e ai procedimenti per i quali il cittadino ha fatto domanda al Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, di modo che sarà possibile sapere agevolmente a che punto si trova la propria richiesta.

Inoltre, attraverso aggiornate schede informative, le informazioni rispetto ai servizi sociali e

sociosanitari e alle opportunità economiche, sarà più puntuale e specifica, dato che in questi ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti legislativi.

Di fatto tutti i giorni della settimana lo Sportello Sociale è aperto almeno in due dei cinque Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. Ciò potrà consentire ai cittadini, dal lunedì al venerdì, indipendentemente dal loro Comune di residenza, di poter interloquire in presenza, se lo si desidera, con un operatore di Sportello.

Sarà inoltre possibile, attraverso mail o telefonate negli orari di apertura, presentare una richiesta di informazioni, un quesito, un parere o semplicemente chiedere un appuntamento (lasciando anche eventualmente un messaggio in segreteria telefonica) ed entro 48 ore lavorative dal messaggio o dalla mail si sarà ricontattati dall’Operatore.

Gli orari di libero accesso sono i seguenti, è possibile e comunque preferibile concordare

un appuntamento (anche eventualmente in orari diversi da quelli di libero accesso):