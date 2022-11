Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere: passeggiata transfemminista a Bologna

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne e di genere, il movimento transfemminista Non Una di Meno organizzerà i seguenti eventi da Bologna a Roma:

Il 25 novembre Non una di Meno organizza a Bologna una passeggiata femminista, che si comporrà di diverse tappe. L’appuntamento è alle 17:00 al Portico dei Servi, dove si terrà il presidio della Mala Educacion contro le molestie all’interno dell’Università di Bologna, attraverseremo poi insieme alle Donne in nero Piazza di Porta Ravegnana per confluire in Piazza del Nettuno. Il movimento transfemminista vuole mostrare la moltiplicazione dei momenti di piazza e dare la possibilità di manifestare a chi non potrà scendere al corteo nazionale del 26 novembre a Roma.

Il 26 novembre si svolgerà a Roma il corteo nazionale chiamato da Non Una di Meno, che sarà aperto dai centri antiviolenza femministi e transfemministi per dire “Basta guerre sui nostri corpi!”

27 novembre h 10 – aula magna Facoltà di Lettere Università Roma 3 – via Ostiense 236

Domenica mattina ci sarà un’assemblea nazionale a Roma, per costruire il piano femminista contro le guerre dei corpi, verso lo sciopero dell’8 marzo 2023.