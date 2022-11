Assemblea degli iscritti PD sabato 26 novembre a Sassuolo

La Direzione PD Sassuolo convoca per sabato 26 novembre alle 14,30 l’Assemblea degli iscritti presso il Circolo Albero d’Oro (Viale Refice, 19). Nell’assemblea si eleggerà un Coordinatore per avviare ed organizzare il percorso congressuale del PD nazionale anche nella nostra città.

Sono invitati a partecipare gli iscritti e simpatizzanti che hanno sostenuto la lista elettorale PD – Italia Democratica e Progressista. Sarà questa un’occasione per parlare anche delle primarie aperte che seguiranno, che a Sassuolo nel 2019 coinvolsero più di 1100 cittadini in ben 4 punti di voto in tutta la città.

Saranno presenti l’On. Stefano Vaccari, della Segretaria Nazionale e il Segretario Provinciale del PD Roberto Solomita.

“Partecipando a queste iniziative di ascolto e di dibattito – spiega la nota – significa dar forza e contribuire ad un’alternativa credibile e plurale per una Sassuolo e un’Italia veramente ambientalista, dedita alla solidarietà e alla tutela dei lavoratori, delle lavoratrici e delle imprese che insieme devono collaborare per una sana e degna occupazione”.