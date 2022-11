Dal tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono impegnati in via Pacinotti per estinguere un altro incendio sviluppatosi in una attività artigianale. Coinvolto materiale di varia natura depositato sotto una tettoia, danneggiata anche una autovettura. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Solo l’11 novembre scorso, un altro incendio aveva interessato un esercizio commerciale di 600 metri quadri con il crollo parziale della struttura.