Torna la festa del Patrono di San Prospero

Ritorna domenica 27 novembre ?Viva San Prospero?, la Festa del Patrono di San Prospero. Per tutta la giornata il centro del paese, partendo da Via Canaletto e via Chiletti, fino a Villa Tusini, diventerà sede di mercatini, ambulanti e hobbisti, stand gastronomici, esposizioni, mostre e di uno spazio dedicato ai bambini con attività organizzate dal Comitato dei Genitori delle Scuole. Presso Villa Tusini ci sarà un raduno di trattori storici e in via Chiletti sarà presente un’esposizione di auto d’epoca. Davanti al Municipio le aziende locali presenteranno i loro prodotti tipici e le eccellenze del territorio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di San Prospero ed è patrocinata dal Comune di San Prospero.

“L’appuntamento con la Festa del Patrono è un evento molto sentito dai cittadini – dichiara Sauro Borghi, Sindaco del Comune di San Prospero – Si tratta di un’iniziativa in grado di attirare ogni anno migliaia di visitatori. Ci fa molto piacere che, dopo la sfortunata sospensione dell’evento a causa della pandemia, lo scorso anno siamo stati in grado di riproporre questa importante manifestazione, riscuotendo un grande successo. Quest’anno l’Amministrazione comunale auspica di replicare e se possibile anche superare il successo dell’edizione del 2021. Invitiamo tutti i cittadini, sia i sanprosperesi, sia quelli degli altri territori, a partecipare a questo bellissimo evento”.