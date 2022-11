Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Castel Maggiore

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le scuole primarie e secondaria di primo grado di Castel Maggiore hanno eletto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Hanno eletto anche Sindaco e Vicesindaco dei ragazzi di Castel Maggiore: Sindaca è risultata Serena Mistretta, Vicesindaco Luca Crocetta.

All’incontro, tenutosi al Palatenda, hanno partecipato rappresentanti del Consiglio Comunale degli “adulti” (convocato in seduta straordinaria) e della Giunta comunale e sono intervenuti la Presidente del Consiglio Daniela Volta, la Sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi e l’assessore all’istruzione Paolo Gurgone. Nell’occasione è stato anche presentato e distribuito il Decalogo per il risparmio energetico, predisposto dall’associazione Castel Migliore e adottato dalla giunta comunale nell’ambito delle “Linee di azione per contenere i consumi energetici e contrastare i cambiamenti climatici 2022 – 2023”.

Diverse classi hanno presentato messaggi e piccole performance legate ai diritti dell’infanzia e all’ambiente.

Foto: con la Sindaca Gottardi, l’Assessore Gurgone, la Presidente del Consiglio comunale Daniela Volta