Dall’ora di pranzo i vigili del fuoco del Comando di Bologna stanno intervenendo tra via Marzabotto e via Emilia Ponente, nel comune di Bologna, per la caduta di una gru impegnata in un cantiere edile. Esclusa la presenza di persone coinvolte nel crollo: quando il braccio è caduto nessuno stava transitando in strada. Diversi danni. Prosegue l’intervento delle squadre per le delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area e per l’accertamento delle cause.