Domenica per il nuovo ciclo di ‘Lezioni di Storia dell’Arte’ visita guidata e lezione al Palazzo Ducale di Sassuolo

Inizia con questa prima proposta di visita la nuova serie di appuntamenti promossa dall’Associazione Culturale Forum UTE di Sassuolo e dedicata all’approfondimento dei grandi temi della Storia dell’Arte all’interno dei musei italiani, raggiunti autonomamente dai partecipanti, dunque senza l’organizzazione del trasporto in pullman.

Si comincia con i musei del territorio (Modena, Reggio Emilia ecc.) per poi spaziare anche verso mete più lontane (Parma, Mantova, Verona, Milano, Firenze, Roma ecc.).

In questo primo appuntamento, la sontuosa dimora barocca di Sassuolo, nata dalla trasformazione dell’antico castello, permetterà di svolgere “sul campo” una vera e propria lezione di storia dell’arte, di circa due ore, sul Barocco e sulle stupefacenti e scenografiche “architetture dell’inganno” che la decorano.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando a Danira Guidetti 348 5495475.

I posti disponibili sono solo 25 – IL costo della visita guidata – lezione è di € 10,00

per ciascun partecipante (compresi i ragazzi di età inferiore ai 18 anni) da versare all’incaricata del Forum UTE presente in biglietteria prima dell’inizio della visita.

La prenotazione è OBBLIGATORIA e IMPEGNATIVA (coloro che prenotano si impegnano a versare comunque la quota di partecipazione, anche qualora non dovessero presentarsi all’appuntamento).

La visita guidata – lezione è strutturata per un pubblico di età superiore ai 10 anni.

Il biglietto d’ingresso al Palazzo Ducale di Sassuolo (€ 6,00 salvo gratuità – per minori di 18 anni – e riduzioni previste, come “Soci Coop” ecc.) è a carico dei partecipanti e deve essere acquistato dagli stessi prima dell’inizio della visita guidata.

Ritrovo nella biglietteria del Palazzo Ducale di Sassuolo (piazzale Della Rosa) alle ore 15.00.