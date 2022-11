Gaggio Montano: “attenti alle truffe”

L’Arma dei Carabinieri di Bologna e l’Amministrazione comunale di Gaggio Montano hanno avviato una collaborazione per sensibilizzare e formare la popolazione sul fenomeno delle truffe. Al via il 22 novembre il ciclo di incontri

pubblici che hanno lo scopo di acquisire una serie di informazioni per riconoscere le situazioni di pericolo, di parlare delle più comuni tecniche di truffa e per sapere a chi rivolgersi in caso di necessità.

Gli appuntamenti informativi vengono organizzati all’interno del territorio del Comune e sono rivolti a chiunque sia interessato a ricevere consigli utili dalle Forze dell’Ordine per prevenire le truffe o per sapere come agire se ci si accorge di essere stati raggirati.

Di seguito il programma: