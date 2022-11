“Festival SportivaMente”, a Sassuolo e Modena dal 29 novembre al 4 dicembre 2022

Torna il “Festival SportivaMente”, giunto alla sua sesta edizione, per parlare come sempre di inclusione, sport e solidarietà; da quest’anno, per la prima volta in una nuova veste, lo vediamo approdare anche nella città di Modena.

Il programma – Il Festival viene presentato alla città di Sassuolo lunedì 28 novembre alle presso la sede della Croce Rossa in viale 28 Settembre 1943.

Martedì 29 novembre si inizia con la presentazione del libro “L’insuperabile è imperfetto”.

L’evento ha luogo alle ore 10:00 presso il Mapei Football Center in via Valle d’Aosta 46 a Sassuolo; in tale occasione intervengono gli ospiti Franco Esposito, giornalista e autore, la vicepresidente Fispes Antonella Munaro, l’allenatore e il portiere della Nazionale Italiana di Calcio Amputati Paolo Zarzana e Salvatore Iudica mentre, in veste di moderatrice, interviene la giornalista e addetta stampa del Sassuolo Calcio Elena Cuoghi.

In sala è presente una rappresentanza di studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Parco Ducale” di Sassuolo partecipante al progetto “Fuoriclasse”. (L’evento è abbinato al contest “Giornalisti per un giorno” ed. 22/23 inserito nel programma “Fuoriclasse”)

Mercoledì 30 novembre alle ore 10:00 presso La Tenda in viale Monte Kosica a Modena è il momento dello spettacolo ironico sul tema della diversità “Occhio non vede, cuore provvede”, ideato e interpretato dal campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli.

In veste di moderatore abbiamo con noi Raffaele Candini, presidente CSI Emilia Romagna.

In sala è presente una rappresentanza di studenti della I.T.E.S. “J.Barozzi” di Modena aderente al progetto “Fuoriclasse”. (L’evento è abbinato al contest “Giornalisti per un giorno” ed. 22/23 inserito nel programma “Fuoriclasse”)

Venerdì 2 dicembre alle ore 10:00 presso l’Auditorium Bertoli in via Pia 110 a Sassuolo è in programma l’incontro con Andrea Devincenzi, coach e atleta appassionato di sport e avventure al limite.

Conduce l’intervista il telecronista sportivo di DAZN, giornalista e conduttore di TRC, Alessandro Iori.

In sala è presente una rappresentanza di cinque classi dell’I.I.S Elsa Morante di Sassuolo aderenti al progetto “Fuoriclasse”. (L’evento è abbinato al contest “Giornalisti per un giorno” ed. 22/23 inserito nel programma “Fuoriclasse”)

Sabato 3 dicembre alle ore 10:00 presso il Campo Casini di viale Amendola 370 a Modena si svolge “Niente è impossibile”, raduno della Nazionale Italiana di Calcio a sette per atleti con cerebrolesione. La squadra, alle ore 15:00, scende in campo in una partita amichevole insieme alla CDR Mutina in occasione del secondo Memorial “La Lilli”.

Domenica 4 dicembre alle ore 10:00 presso Sala Biasin in via Rocca 22 a Sassuolo, Barbara Fontanesi, presidente e fondatrice di Fuori Campo 11 ASD, intervista la scrittrice e psicanalista Gabriella Landini Saba, la presidente del CSI comitato di Modena Emanuela Carta e l’allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Amputati Paolo Zarzana nel corso dell’incontro “Il bello della differenza”, l’arte di allenare nelle difficoltà del gruppo e del singolo.

L’evento è promosso in collaborazione con il CSI Comitato di Modena ed è valido come credito formativo per allenatori, dirigenti, educatori sportivi ed operatori sportivi della disabilità.

Alle ore 15:00 vediamo concludersi questa edizione del Festival con la Yellow Run, corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri che offre la possibilità di correre uniti l’uno all’altro tramite un laccetto o indossando particolari occhialini che consentono di simulare l’ipovisione.

Tali occhialini, offerti da Retina Italia, Associazione Nazionale che da diversi anni si impegna per la lotta alle distrofie retiniche ereditarie, rappresentano uno stimolo ad andare oltre le nostre barriere.

Madrine della manifestazione sono la campionessa di paratriathlon Rita Cuccuru e la nostra cara amica Asia Santarsiero.

Tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria su info@fuoricampo11.it.

Per maggiori informazioni in merito all’ISCRIZIONE alla Yellow Run consultare il sito www.yellowrun.net o scrivere a yellowrun@fuoricampo11.it.

Gli eventi verranno trasmessi anche in diretta Facebook e Youtube sui canali ufficiali di Fuori Campo 11