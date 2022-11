Chiusa stanotte l’immissione all’entrata di Bologna del ramo di allacciamento SS9/Tangenziale

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 21, alle 6:00 di martedì 22 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’accesso situato nella carreggiata opposta.