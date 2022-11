Al Teatro Asioli di Correggio è di scena Anna Della Rosa interprete di ‘Accabadora’

Mercoledì 23 novembre (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio è di scena Anna Della Rosa, intensa e toccante interprete di Accabadora, tratto dall’omonimo fortunatissimo romanzo di Michela Murgia, adattato da Carlotta Corradi, con la regia di Veronica Cruciani.

Accabadora è uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni (e vincitore del Premio Campiello 2010). Le autrici di questo spettacolo tutto “al femminile” interpretano la storia dal punto di vista di Maria, che all’età di sei anni viene data “in affido” a Bonaria Urrai, la solitaria zia sarta e che all’occasione fa l’accabadora a Soreni, un paesino immaginario della Sardegna. “Accabadora” prende la radice dallo spagnolo acabar, che significa finire, uccidere: Bonaria Urrai aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce felice, nell’ammirazione di questa nuova madre, più colta e più attenta della precedente, fino al giorno in cui scopre la vera natura sua misteriosa attività notturna. È allora che fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato. Anni dopo, non può non tornare sul letto di morte della Tzia, l’accudimento finale è uno dei doveri dell’essere figlia. In questo spettacolo, il racconto parte proprio dal ritorno di Maria al capezzale di Tzia Bonaria. Il motivo e il tempo della separazione pesano su questo incontro; la verità nascosta e la rabbia che la ragazza ancora prova per il “tradimento” subito dalla Tzia vengono a galla prepotentemente, nonostante gli sforzi che Maria compie per galleggiare tra i migliori ricordi di un’infanzia e un’adolescenza passate accanto alla lunga gonna nera della Tzia, che l’ha cresciuta ed educata. E che, in punto di morte, le chiederà a compiere quel gesto estremo che lei, l’accabadora, ha compiuto più volte nella vita e che Maria non riesce ancora a perdonarle.

Dopo i premi come miglior attrice emergente vinti nel 2009 per la “Trilogia della villeggiatura” accanto a Toni Servillo, Anna Della Rosa si è confermata di spettacolo in spettacolo e di premio in premio come una delle più talentuose ed eleganti attrici del teatro italiano.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, G.F., Andria, Riunite&Civ.

