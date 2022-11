Intitolato ad Andrea Rompianesi il teatrino della Casa nel Parco

Intitolato al musicista sassolese Andrea Rompianesi, questa mattina, il teatrino della Casa nel Parco. Scomparso improvvisamente nel 2003 a soli 27 anni, Rompianesi è stato ricordato, nel corso della cerimonia, come ‘un artista a tutto tondo, promotore di concorsi canori per i più piccoli, produttore e cantante in grado di pubblicare un album a soli 20 anni e farsi conoscere fino a collaborare, tra gli altri, Elisabetta Viviani e Dario Baldan Bembo’.

Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato, oltre alla mamma di Andrea, Dilva Franchini, anche il Sindaco Gian Francesco Menani, il Vicesindaco Alessandro Lucenti e l’Assessore alle Politiche Giovanili Sharon Ruggeri.