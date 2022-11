Controlli dei Carabinieri nel modenese nel fine settimana

Proseguono i controlli predisposti dai Carabinieri della provincia, con lo scopo di prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e l’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche.

Durante le attività espletate nelle serate di venerdì e sabato, sono state controllate oltre 150 persone e 90 autoveicoli circolanti sulle strade urbane ed extraurbane del territorio.

Nel corso di tali servizi, ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in Corso Vittorio Emanuele II, hanno fermato a piedi un 27enne, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e la persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la notte, la pattuglia di Maranello ha fermato e controllato, nel centro abitato di Formigine, il conducente di un’autovettura risultato positivo al test etilometrico, con un tasso di alcool oltre il doppio rispetto al limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida sotto l’influenza dell’alcool e la patente gli è stata ritirata per la successiva sospensione.