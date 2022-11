Trovato con oltre un chilo di cocaina, arrestato 27enne

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 27 anni per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 3 novembre, nel corso di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati lungo l’Autostrada A1, un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo un’autovettura nei pressi dell’area di servizio Secchia in direzione Nord.

Da immediati accertamenti, è emerso che il veicolo era stato noleggiato e che l ‘uomo era destinatario di decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Rimini.

All’interno dell’autovettura, in una tasca laterale del bagagliaio, la Polizia ha rinvenuto un panetto avvolto in cellophane, contenente sostanza risultata al narcotest positiva alla cocaina per un peso di circa un chilo e cento grammi.

Arresto convalidato dal Gip del Tribunale di Modena che ha applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari.