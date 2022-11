Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 20 novembre 2022

Residue piogge al mattino sulla Romagna con progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso della mattina con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Aumento della nuvolosità dalla sera per velature in transito. Temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento. Minime attorno torno a 6/7 gradi sulle settore centro-occidentale e 8/10 gradi su quello orientale, possibile qualche grado in meno in aree di aperta campagna. Massime comprese tra 11 gradi del settore occidentale e 14 gradi della costa. Venti inizialmente moderati settentrionali sul settore costiero, tendenti a diminuire di intensità e a ruotare da nord-ovest durante il pomeriggio. Deboli in prevalenza occidentali sul settore centro-occidentale.