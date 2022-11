Sabato a Bologna la consegna delle medaglie al valore atletico del CONI

Sabato 19 novembre alle ore 9.30 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, ospiti della Commissione Regionale degli Atleti, saranno consegnate le medaglie al valore atletico del CONI per l’anno 2020 agli atleti che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei o mondiali.

Trentasette coloro che hanno aderito all’invito e che saranno presenti allo stadio Dall’Ara dove saranno accolti dal presidente regionale del CONI Andrea Dondi, dal vice presidente e direttore della scuola regionale dello sport Andrea Vaccaro e dalla vice presidente Milva Rossi. Saranno presenti anche Tatiana Andreoli, della Commissione Nazionale Atleti, per la regione Giammaria Manghi, capo della segreteria politica, per il Bologna, che ha concesso l’impianto il responsabile della comunicazione Carlo Caliceti, e diversi assessori allo sport comunali. Da Roberta Li Calzi (Bologna) a Mario Dadati (Piacenza), quindi Raffaele Trombini (Bertinoro), Martina Laghi (Faenza), Matteo Ruggeri (Casalecchio), Lauretta Alberti (Gossolengo, PC), Niccolò Facchini (Minerbio).

Dopo la premiazione i ragazzi parteciperanno a divertenti attività ludico motorie sul verde del Dall’Ara con giochi prepararti dal coordinatore tecnico e dal delegato del CONI di Bologna Antonello Ferluga e Furio Veronesi.

I PREMIATI:

Unico oro sarà quello del campione mondiale a squadre di tiro a volo specialità elica il romagnolo Giovanni Boni, quindi argento per il piacentino Luca Finotti per la motonautica e per il faentino Nicolò Fabbri nel tiro a volo. La medaglia di bronzo sarà consegnata ad Alessandro Cavina e Andrea Mazzocchi per l’automobilismo, Alberto Mozzi (aeronautica), le bolognesi Teresa Rizzolo e Donatella Squaiella per le bocce, a Raphaela Boaheng Lukudo e Andrea Dallavalle per l’atletica leggera, al cesenate Carlo Milani per le armi sportive, alla bolognese Monica Menegozzi per lo squash, quindi per la motonautica a Fabrizio Pepe, Matteo Benini, Daniele Piscaglia, Andrea Bacchi e Marco Fasciani. Sarà poi la volta del modenese Riccardo Agazzotti per il pentathlon moderno, mentre è molto ampia la rappresentativa della pesca sportiva con Gaia Giulia Luppi, Giuseppe Massimiliano Aprea, Carmine Baldi, Gianluca Galloni, Gianluca Levrieri, Francesco Nicolini, Alessandro Paterlini, Giorgia Pomelli, Andrea Chiusa e Robertino Fratti. Si proseguirà con le campionesse italiane di bowling Stefania Magni, Giada Caiti e Luana Viani, quindi con il primatista italiano di tiro con l’arco Federico Musolesi, quindi la bolognese Monia Minghetti per il tiro a volo e per la vela Alessandro e Federico Caldari, infine il modenese Francesco Guidetti per il Wushu-Kung Fu e il pugile bolognese Tobia Loriga.

“Un grande grazie a tutti questi ragazzi che rappresentano l’eccellenza sportiva della nostra regione. – ha commentato il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi – Grazie al loro impegno e alla loro determiazione hanno portato in alto il nome della regione in ogni parte del mondo. Insieme a loro vogliamo lanciare un messaggio importante a tutti i ragazzi e gli adulti che non praticano attività in Emilia Romagna e sono ancora un milione: lo sport, di qualunque disciplina, è la miglior medicina per stare bene con se stessi e con gli altri. La promozione della pratica sportiva a tutti i livelli è il nostro compito primario e anche nel 2023 abbiamo già avviato tanti corsi di formazione con la nostra scuola regionale dello sport e diverse iniziative per essere presenti nelle fiere, nelle strade e nelle piazze delle nostre città per lanciare a tutti questo messaggio”.