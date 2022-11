Reggio Emilia: incontri formativi sulla psicologia dell’emergenza per i Vigili del fuoco

Il 15 novembre, presso il Comando Provinciale di Reggio Emilia, sono iniziati gli incontri formativi sulla psicologia dell’emergenza e la psico traumatologia. I soccorritori affrontano spesso, oltre gli aspetti tecnici specifici della professione, situazioni ad elevata esposizione agli aspetti emotivi delle vittime e dei sopravvissuti. La gestione dell’aspetto emotivo delle persone coinvolte e la capacità di sapersi proteggere dal rischio di stress da cronico lavoro-correlato, sono elementi fondamentali per la vita lavorativa di un soccorritore.

L’iniziativa in argomento è rivolta, pertanto, a fornire ad un primo nucleo di vigili del Fuoco del Comando, i principi comportamentali in emergenza. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della locale Azienda sanitaria che ha fornito docenti qualificati in materia.

Gli incontri proseguono, e prevedono anche la partecipazione on-line di altri Comandi della regione Emilia Romagna.