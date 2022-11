Il programma del Comune di Rubiera per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Una su tre: queste sono le cifre della violenza subita dalle donne (fonte: Ministero della Salute). Per questo occorre parlarne condividere e affrontare il tema.

Col programma di iniziative previste per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Rubiera porta il suo contributo ai cittadini rubieresi e a tutti coloro che sono interessati, componendo una proposta fatta di voci diverse, (attori, autrici e volontari) diverse iniziative (performance, reading e installazioni) e punti di vista differenti.

Si comincia mercoledì 23 novembre alle 20,45 con l’incontro in Biblioteca con Elisa Manici, autrice de “I corpi grassi tra discriminazione e resistenza” per confrontarsi sul body shaming e sulla sessualità di donne e persone Afab (Assigned Female at Birth).

Venerdì 25 novembre invece, presso la panchina rossa di via Emilia Est, sarà possibile visitare l’installazione “Scarpette rosse” arricchita dai messaggi degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rubiera. Alla sera, alle 21,00, al Teatro Herberia andrà in scena “Diatriba d’amore contro un uomo seduto” tratto dal testo teatrale di Gabriel Garcia Marquez a cura del Centro Teatrale MaMiMò con Cecilia di Donato. Alla serata interverranno le rappresentanti dell’Associazione Nondasola che avvieranno un dibattito al termine dello spettacolo.

A corollario delle iniziative organizzate dal Comune di Rubiera, tutte ad ingresso libero e gratuito, se ne affiancano altre ugualmente significative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:

Domenica 20 novembre, alle ore 17,00, in Piazza del Popolo avrà luogo “Donna, Vita, Libertà” una performance contro la violenza e l’oppressione delle donne a cura di Studio WR parrucchieri con la collaborazione del Comune di Rubiera;

Giovedì 24 novembre alle ore 1, “Noi donne comuni” Incontro basato sul libro “Italia piena di sole” di Marianna Soltys con Paola Montani a cura di AUSER RUBIERA presso la sala Lea Garofalo;

Venerdì 25 novembre sarà diffuso un video messaggio contro la violenza sulle donne realizzato da ANPI.

L’amministrazione del Comune di Rubiera, invita tutti a condividere la visione di una cittadinanza in cui donne e uomini, nella loro diversità, siano liberi da violenze e stereotipi e abbiano l’opportunità di realizzarsi in ogni momento della propria vita, pubblica o privata.

Per informazioni: tel.: 0522-622291/257; email: cultura@comune.rubiera.re.it