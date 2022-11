I carabinieri di San Polo d’Enza attivi nell’iniziativa “Libriamoci” 2022

Libriamoci: una grande festa diffusa e collettiva che, per una settimana, coinvolge le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, e che per il nono anno consecutivo torna a mettere in primo piano la lettura ad alta voce. La campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, si svolge dal 14 al 19 novembre 2022 e invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono essere sfide e maratone letterarie tra le classi, la realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi.

In tale contesto, a San Polo d’Enza e Canossa, i Carabinieri della locale Stazione hanno partecipato all’iniziativa quale figura Istituzionale. Nello specifico il Comandante della Stazione di San Polo d’Enza, Maresciallo Maggiore Giovanni Tondo (foto), nei giorni scorsi si è recato presso le scuole elementari di Canossa e San Polo d’Enza dove si è intrattenuto con i bambini frequentanti i rispettivi istituti leggendo loro dei libri.