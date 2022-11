Due giorni per festeggiare i 40 anni del Nido Parco XXII Aprile di Modena

Due giorni per festeggiare i 40 anni del Nido Parco XXII Aprile di via Teglio 35, a Modena, con laboratori per bambini e una mostra che ripercorre la storia del servizio educativo dall’apertura ad oggi.

Si intitola “Nelle pieghe della Storia” e inaugura sabato 19 novembre alle ore 10, alla presenza dell’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, la mostra a cura di Angela Verrini e Marilena Galli che racconta i 40 anni del nido Parco. Inoltre, sabato alle 10, sempre presso il nido si svolge “Nel parco dei diritti”, ad ingresso libero, laboratorio creativo e lettura animata a cura di Noemi Piccinelli e delle educatrici del nido.

L’appuntamento rientra nel calendario “La Città in gioco” il programma delle iniziative promosse da Comune di Modena, Unicef e Modena Zerosei in occasione della Giornata dell’Infanzia.

Come raccontano le testimonianze in mostra, foto e documenti originali, la struttura che ospita il nido Parco era in origine un vecchio edificio adibito all’allevamento di tori di razza, che faceva parte di un grande complesso di stalle nelle adiacenze della villa Pentatorri, poco distante dal canale navigabile Attiraglio, nella campagna che negli anni ‘60 vede sorgere i palazzi di viale Gramsci.

Il Comune rilevò l’edificio in stato di abbandono per ristrutturarlo e destinarlo ad asilo nido per fare fronte alle numerose richieste di posti nido che provenivano dal popoloso quartiere. Il recupero conservò l’esterno, la facciata e il corpo allungato con il tetto a gronde originali.

Il nuovo servizio apre il 5 novembre 1982 e da subito il progetto pedagogico accoglie istanze e bisogni del territorio; le esperienze che vi si conducono promuovono un’educazione aperta ed inclusiva. Pochi anni dopo, nel 1988, l’assessora Sandra Forghieri inaugura “L’erba del nido” un progetto che apre l’area esterna del nido ai bambini della circoscrizione: è l’inizio di un percorso di educazione condivisa con altre agenzie educative del territorio, oltre che con gli anziani e il quartiere. I progetti mantengono al centro bambini e famiglie e cercano di accogliere gli stimoli che provengono dall’esterno: la necessità di essere inclusivi, condividere, ascoltare e dare risposta a nuovi bisogni.

Nel 1990 apre al nido anche il Centro gioco Cappellaio matto e nel 2003 il Centro di consulenza educativa, naturale conseguenza dell’impegno ad ascoltare e accogliere i bisogni delle famiglie. Nello stesso anno Franca Pilla, moglie del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in visita al nido Parco di Modena, sottolinea positivamente la presenza nel gruppo di lavoro di un educatore uomo, in assoluto uno dei primi.

Intanto, al nido i progetti divengono ancor più centrati sull’inclusione, sulla conoscenza dell’altro, sull’accoglienza delle famiglie residenti di diversa provenienza, come testimoniano i momenti di festa che vedono genitori originari di altri Paesi trovare spazio per una narrazione condivisa delle loro tradizioni culturali, o la pet-education un progetto di familiarizzazione con il cane, centrato sul prendersene cura e capirne i bisogni, che inizia nel 2003 e prosegue per 10 anni.

La mostra “Nelle pieghe della Storia” sarà visitabile nel week end dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e da martedì 22 è possibile vederla allestita nei locali del Memo di viale J. Barozzi 172.

AL MEMO RISUONA LA MUSICA DEI DIRITTI

Con un po’ di abilità e qualche pezzo di scotch un paio di bicchieri diventano una maracas: il suono degli oggetti che ci circondano può diventare, infatti, musica sapendoli far vivere al ritmo giusto.

Sabato 19 novembre, alle 15, al Centro educativo Memo del Comune di Modena, in viale J. Barozzi 172, il ritmo è quello di “Musica per i diritti”, laboratorio ludico didattico per costruire strumenti musicali con materiali di recupero; l’attività è condotta da Stefano Fiorini – Sezione Musicale Biblioteca di Memo.

Il laboratorio, a ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria tramite form (https://forms.office.com/r/gxeZqyZ3xA) è dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni e ai genitori, che saranno accompagnati nella costruzione di alcuni semplici strumenti musicali. A conclusione dell’attività sarà realizzata una piccola performance di gruppo per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini utilizzando gli strumenti costruiti.