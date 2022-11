Venerdì 18 novembre in Sala del Tricolore il convegno su Renzo Bonazzi, senatore e sindaco di Reggio Emilia

Sarà possibile seguire in diretta streaming, all’indirizzo www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/live, il convegno “Renzo Bonazzi protagonista della stagione delle conquiste e dei diritti”, promosso da Anpi e Comune di Reggio Emilia e in programma venerdì 18 novembre, dalle ore 15, in Sala del Tricolore.

L’appuntamento – che vuole ricordare un protagonista del Novecento, sindaco di Reggio Emilia dal 1962 al 1976 e promotore, insieme a Loris Malaguzzi, del Reggio Emilia Approach – si inserisce nell’ambito del progetto storiografico degli anni ’60 – ’70 a Reggio Emilia e in Emilia-Romagna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Nel corso del pomeriggio, dopo i saluti del sindaco Luca Vecchi, del professor Giuseppe Gherpelli e del figlio dell’ex primo cittadino Alessandro Bonazzi, interverranno il docente di Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli Alexander Hobel e gli storici reggiani Antonio Canovi e Laura Artioli.

A seguire, prenderanno la parola la presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti e l’ex assessore del Comune di Reggio Emilia, Giordano Gasparini: la chiusura sarà affidata a una serie di testimonianze di politici e amministratori reggiani che hanno condiviso con Bonazzi l’esperienza in Giunta o in Consiglio, tra cui Eletta Bertani, Pierluigi Castagnetti, Mauro Del Bue, Ermete Fiaccadori, Loretta Giaroni, Raffaele Meo e Umberto Venturi.