Tangenziale di Reggio Emilia scambiata per una pista: sfiorati i 220 all’ora

Tra le cause più rilevanti di gravi incidenti stradali, sicuramente c’è la velocità elevata. Per questo motivo la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha intensificato i servizi di controllo elettronico della velocità lungo le maggiori arterie provinciali.

La Sezione reggiana, quindi, nel corso delle ultime due settimane ha predisposto oltre 10 servizi per garantire il rispetto dei limiti, tramite apparecchiatura Trucam, con rilevazione della velocità sia in modalità da remoto nonché mediante contestazione immediata delle trasgressioni.

Le violazioni contestate sono state quasi 300 con decurtazione di 1.260 punti sulle patenti di guida, oltre a sanzioni relative a mancanza di revisione ed assicurazione.

Nell’ambito di tali attività, gli agenti operanti della Polizia Stradale sono riusciti ad intercettare ben 59 automobilisti che superavano di oltre 40Km/h la velocità limite imposta dall’ente proprietario della strada e di questi ben 3 lo hanno superato di oltre 60km/h. Per questi scatteranno sanzioni amministrative da € 845 a € 1.691 oltre alla decurtazione di 10 punti e, all’atto dell’individuazione del conducente, la sospensione della patente di guida.

Proprio durante questi servizi, gli agenti della Stradale hanno intercettato, lungo la tangenziale di Reggio Emilia dove vige il limite di km/h 9, un veicolo sfrecciare a km/h 217 e il conducente, solamente alla vista degli operatori intenti a svolgere il proprio servizio con l’apparecchiatura Trucam, con il chiaro tentativo di evitare di essere intercettato, ha azionato energicamente i freni della propria auto, ma di fatto senza alcuna possibilità di evitare il controllo in atto. Questo comportamento prevede la sanzione amministrativa da € 845 a € 1.691 oltre alla decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.

L’apparecchiatura telelaser Trucam in uso alla Polizia Stradale permette il rilevamento della velocità a distanza di 1.200 metri rispetto al proprio posizionamento e in meno di un secondo riesce a registrare il dato misurato. La misurazione è a prova di errore in quanto lo strumento è in grado di inviare un raggio laser ben 66 volte in 33 centesimi di secondo, restituendo il valore finale della velocità misurata. Durante tutta la fase di rilevamento, la telecamera incorporata registra un filmato in alta risoluzione, al fine di garantire al trasgressore la certezza della corrispondenza tra la velocità rilevata e il proprio veicolo.

Il Comando di Polizia Stradale, stante le gravi violazioni rilevate, nell’ottica di tentare di reprimere gravi condotte negligenti alla guida, proseguirà attraverso le proprie pattuglie l’opera di prevenzione e controllo, andando a sanzionare quei comportamenti pericolosi che possono causare l’aumento di lesioni patite e la morte in occasione di incidenti stradali.