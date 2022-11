Stanotte in A1 chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Firenze

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 17, alle 6:00 di venerdì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere l’R43, la Nuova Porrettana, la SS64 Asse Attrezzato di Bologna, la Nuova Bazzanese ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.

Sarà chiusa anche la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto o alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.