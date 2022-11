Rimorchio di un autotreno si incastra: bloccata la statale 63 nel reggiano

Poco prima delle 12.30 di oggi, i Carabinieri della Stazione di Collagna sono intervenuti lungo la statale 63 dove, all’altezza della progressiva chilometrica 43, con direzione Passo del Cerreto, un autoarticolato condotto da un cittadino polacco 57enne, nell’affrontare una curva destrorsa è rimasto incastrato con il rimorchio. La Statale 63 in quel tratto è rimasta bloccata.

Per chi viaggia in direzione Cerreto Laghi al km 45,000 è stata disposta la deviazione sulla SP 102, mentre per chi viaggia in direzione Reggio Emilia è prevista l’inversione di marcia mediante rotatoria posta al km 35,900. La chiusura si è resa necessaria per il tempo necessario a consentire le operazioni di rimozione del mezzo.