Narrazioni d’autunno in biblioteca a San Felice sul Panaro

Sabato 19 novembre a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani”, alle ore 10.30, “Narrazioni d’autunno” per famiglie a bambini da tre a cinque anni, a cura di Pamela, lettrice volontaria di “Nati per Leggere”. Per informazioni e iscrizioni: telefono 0535/86392, 0535/86391, email biblioteca@comunesanfelice.net