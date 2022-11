Spettacolare incidente stamane intorno alle 9:00 in via per Ferrara a Finale Emilia. Dopo lo scontro con un mezzo pesante, una Fiat 500 è finita nel campo che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i volontari Vigili del Fuoco del locale distaccamento, per la messa in sicurezza dei mezzi, i sanitari del 118 e la Polizia Locale.

(aggiornamento)

Una delle persone a bordo dell’auto sarebbe stata assistita da sanitari e trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.