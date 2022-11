Modena: la Polizia sequestra 480 grammi tra cocaina ed eroina e 10mila euro in contati

La Squadra Mobile e la Polizia Locale di Modena hanno tratto in arresto due cittadini stranieri di 36 anni, regolari sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini, erano stati avviati mirati servizi di osservazione e appostamento, anche in orari serali e notturni, nell’area del parco XXII Aprile, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito di tale attività investigativa, gli agenti hanno individuato due persone, che con assiduità facevano la spola dal parco ad un appartamento ubicato in via Nonantolana. Tale andirivieni sospetto ha portato gli agenti a ritenere verosimile che i due stessero svolgendo attività di cessione di sostanze stupefacenti nella zona del parco e ad ipotizzare, fondatamente, che l’abitazione venisse impiegata come base logistica per l’illecita attività.

Con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia Locale è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo.

All’interno dell’abitazione, infatti, sono stati rinvenuti sul tavolo della cucina 41 involucri, contenenti, come da successiva prova narcotest, cocaina ed eroina per complessivi 50 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Occultati all’interno di un armadio della camera da letto, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati ben 40 ovuli termosaldati, per un peso totale 430 grammi, di cui 350 grammi di eroina ed 80 gr. di cocaina. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 10mila euro.

I due arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida.