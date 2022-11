Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Vignola

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne viene celebrata a Vignola con un programma articolato di iniziative, organizzate dall’Amministrazione comunale, che spaziano dalle camminate alla presentazione di libri, dal corteo artistico lungo il centro cittadino alla proiezione di film.

“Grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio – conferma Anna Paragliola, vice-sindaca e assessora alle Pari Opportunità del Comune di Vignola – abbiamo messo a punto un calendario di iniziative che provano ad analizzare il drammatico fenomeno della violenza di genere da tanti punti di vista. Si indagheranno le radici di tanta violenza come la solitudine delle vittime, il grande dolore di chi resta e la riaffermazione dei diritti delle donne”. Si comincia già sabato 19 novembre con un inedito corteo artistico messo a punto da un gruppo di donne trasversale alle associazioni del territorio che metteranno in scena diverse tipologie di performance lungo il percorso del centro cittadino che si snoda dal Municipio a piazza dei Contrari. In caso di pioggia, l’iniziativa si terrà all’interno del Municipio.

Ecco il programma completo delle iniziative:

19 novembre ore 15.30, con partenza dal giardino del Municipio – ! DIRITT@ IN PIAZZA! Corteo artistico contro ogni forma di violenza sulle donne.

22 novembre ore 16.00, ritrovo presso area verde adiacente il Centro nuoto – Da panchina a panchina…” IL PESO DELLA LIBERTÀ” Per sensibilizzare riflettere e non dimenticare. A cura del gruppo di cammino “Camminate tra i ciliegi” e Ass. alpinistica “La montagna”. In questa occasione verranno posati alcuni sassi nei luoghi più significativi della città: scalinata del Comune, centro antiviolenza, ospedale…

23 novembre, ore 8.30 camminata “LiberaTe!” a cura di Scorribanda, Villabianca e ritorno – ore 14.30 camminata “LiberaTe!” a cura di Scorribanda, con direzione Savignano s/P alto. Il ritrovo è davanti alla sede dell’associazione “La banda della trottola” in via Mazzini 10/1

24 novembre, dalle ore 8.30 alle 18.30 – apertura del Book Crossing open house Libera Te! Per tutta la giornata letture e musica a tema. A cura di Scorribanda.

25 novembre, ore 18.00, Sala Consiliare Municipio – presentazione del libro di Stefania Prandi, “LE CONSEGUENZE. I FEMMINICIDI E LO SGUARDO DI CHI RESTA” (Settenove, 2020) Un reportage che racconta gli esiti drammatici della violenza di genere, attraverso le parole di madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli sopravvissuti. Dialogano con l’autrice la vice-sindaca e assessora alle Pari Opportunità Anna Paragliola, Caterina Liotti del Centro documentazione donna di Modena e Giovanna Ferrari, madre di una vittima di femminicidio e Udi Modena.

28 novembre, ore 18.30, Cinema Bristol di Vignola – proiezione del film “LA SCELTA DI ANNE- L’EVÉNEMENT”. A cura dell’Associazione “Casa delle donne contro la violenza odv” con la partecipazione di Spi Cgil, Università popolare N. Ginzburg, Centro Età Libera, Auser Vignola, Ekonvoi odv- Emporio Solidale Vignola, ANPI Vignola e con il sostegno di Mister Web/Asus Vignola.

1° dicembre ore 18.00, Biblioteca F.Selmi – incontro sul tema “ALLE RADICI DELLA VIOLENZA”. Condurranno la serata Luca Nicoli, psicologo psicoanalista, professore a contratto dell’Università di Parma, e Patrizia Belloi, pedagogista, counsellor, professoressa a contratto dell’Università di Teramo.