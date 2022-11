Due feriti in un scontro tra auto a Correggio

Due persone sono rimaste ferite questa mattina in uno scontro tra altrettante autovetture avvenuto in via Mandrio a Correggio. Per cause al vaglio della Polizia locale, una Citroen C3 dopo lo scontro con una Renault Clio è finita ribaltata nel fossato laterale. All’arrivo dei soccorsi entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale: non avrebbero riportato gravi ferite. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio per mettere in sicurezza le vetture.