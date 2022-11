Chiusure notturne programmate sulla A13 e sulla A1

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SR88, Via Merlin, Viale Porta Adige, SS16 adriatica, per rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, al fine di consentire la prosecuzione del piano di lavori ammodernamento delle gallerie “Buttoli” e “Largnano”, come previsto dal programma concordato con le Istituzioni locali, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio” in direzione di Firenze, nelle quattro notti di sabato 19, domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 novembre, con orario 21:00-6:00.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna e l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, con orario 20:00-6:00.

In tali notti, il collegamento tra Bologna e Firenze, rimarrà comunque garantito attraverso la A1 Panoramica, pertanto gli utenti diretti verso la stazione di Badia, potranno percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Al fine di agevolare l’utenza, la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.