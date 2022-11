Appuntamenti e laboratori per bambini domenica tra le Salse di Nirano ed il Castello di Spezzano

Arriva un altro appuntamento per i più piccoli alle Salse di Nirano! Domenica 20 novembre, con ritrovo alle ore 15.30 presso Cà Rossa, avremo il laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni “Tracce d’autunno”, dove scopriremo insieme cosa nasconde la stagione che stiamo attraversando. Andremo alla ricerca di tesori per costruire il nostro piccolo bosco d’autunno. Consigliamo abbigliamento adeguato ad uscire anche in caso di maltempo.

A cura di Ecosapiens e La Lumaca, l’attività necessita di prenotazione attraverso il form rintracciabile sul sito o sulle pagine social del Comune. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118.

Nuova tappa anche per la rassegna dedicata ai bambini che si svolge al Castello di Spezzano. Domenica 20 novembre alle 16.00 ci aspetta infatti il secondo appuntamento di “Misteri e Magie in galleria”, animazioni per piccoli esploratori dai 4 ai 9 anni, intitolato “Tradizioni cortesi: doni e meraviglie al Castello”.

Tutti i successivi appuntamenti si svolgeranno sempre di domenica, dalle 16.00 alle 18.00, e per ciascuno oltre all’animazione sono previsti un piccolo laboratorio e la merenda. È obbligatorio prenotarsi tramite la mail castellospezzano@gmail.com; il costo è di 5 euro a bambino. Gli accompagnatori hanno accesso libero, e possono sostare nel museo o visitare il Castello, dal momento che l’attività è riservata ai più piccoli. Per tutte le info contattare il numero 335/440372.