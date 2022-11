Star Bene Associazione Diabetici Sassuolo: “L’Amministrazione Comunale ci ha negato un contributo di soli 300,00 euro”

“Un contributo non è per tutti: in linea teorica sono d’accordo poiché i millantatori di credito sono tanti, e possono sostenere che le iniziative che propongono loro sono le migliori !

Noi abbiamo sempre detto e fatto tutto quello che possiamo, fino a dove possiamo arrivare e, poiché tutti gli anni si ricorda la giornata mondiale del Diabete, che oggi si potrebbe chiamare PANDEMIA DA DIABETE visto che solo nella nostra provincia ci sono ben 40.000 DIABETICI, il 90% di tipo 2 e il 10% di tipo 1 insulinodipendente, come tutti gli anni ci siamo organizzati per essere presenti in piazza.

Ora noi a Sassuolo abbiamo “salutato” la giornata di sabato 12 novembre in centro a Sassuolo (lo scorso anno lo abbiamo fatto a Maranello) poiché si cerca di essere presenti in tutti i Comuni del Distretto Sanitario n. 4, con le prove della glicemia all’interno dell’ex URP, poi abbiamo organizzato la camminata nei parchi con al ritorno la colazione perfetta con estratti di frutta e verdura e gli yogurt, e biscotti integrali, la frutta e, dulcis in fondo, 50 brioches senza zucchero, che ci ha preparato una pasticceria molto famosa di Sassuolo che vogliamo ringraziare “Il Tartufo”, tutto per i diabetici, tutto per promuovere una sana alimentazione.

Abbiamo regalato oltre 50 palloncini e offerto la giostra per circa due ore a tutti i bimbi che volevano salire.

Insomma abbiamo cercato, offrendo anche il giornalino che pubblichiamo periodicamente, di proporre una bella mattinata che insegnasse qualcosa suoi buoni stili di vita a tutti i nostri concittadini.

E’ andato tutto bene ma, un solo appunto, l’Amministrazione Comunale ci ha NEGATO un contributo di soli 300,00 euro.

E’ sicuramente vero che le Fiere di Ottobre costano parecchio, è vero che le mostre, gli spettacoli, i progetti della programmazione estiva sono molto cari, MA UN PICCOLO CONTRIBUTO AD UN’ASSOCIAZIONE CHE DA 12 ANNI, TRA PRESTAZIONI SANITARIE E STRUMENTI DI USO QUOTIDIANO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA NEUROPATIA PERIFERICA E ALTRO, CERCA DI AIUTARE LA DIABETOLOGIA DELL’AZIENDA SANITARIA PER UN IMPORTO DI OLTRE 100.000,00 (centomila) EURO E CHE TUTTI I GIORNI CHIEDE CONTRIBUTI, PERCHE’ VIVE SOLO DEI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E DELLE INNUMEREVOLI INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO.

Solo il Comune di Sassuolo ha ritenuto che 2 gazebo, 4 tavoli ed una decina di sedie fossero sufficienti per l’associazione dei Diabetici del Territorio.

P.S.: Ringrazio per il sostegno tutti gli Sponsor del giornalino perché senza i loro contributi non saremmo riusciti a realizzare anche quest’anno i nostri progetti e le varie attività e aspettiamo tutti i cittadini nel Piazzale dell’ospedale (abbiamo già l’autorizzazione) per la consueta vendita delle ANANAS il 21 e 22 dicembre per finanziare il prossimo progetto che ci vedrà impegnati a raccogliere fondi per l’acquisto di una BILANCIA PARTICOLARE PER AIUTARE L’AMBULATORIO DI DIETOLOGIA”.

Così Patrizia Barbolini, presidente pro tempore di Star Bene Associazione diabetici Sassuolo.