Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 16 novembre 2022

Precipitazioni diffuse a carattere debole-moderato; nel corso della tarda mattinata – primo pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire dai settori occidentali con tendenza a schiarite sulle aree di pianura. Temperature minime in aumento con valori intorno ai 10 gradi. Massime comprese tra 11 e 13 gradi, in aumento sul settore occidentale, in diminuzione sulla Romagna e aree costiere. Venti deboli, prevalenti dai quadranti occidentali. Mare da poco mosso a localmente mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)