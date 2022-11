Incendio del tetto di una abitazione a Budrione

Incendio del tetto di una abitazione a Carpi, via Allegretti in località Budrione. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha limitato la propagazione delle fiamme, impedendo che si estendessero all’interno del fabbricato. Danni alla copertura: ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza ancora in corso. Non si segnalano feriti.